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Katliamcı İsrail’in Gazze sınırına sevkiyatları sürüyor! İsrail’de tünel korkusu mu? A Haber çatışma bölgesinde

A Haber
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Giriş: 17.10.2023 13:02
Kara harekatına başlamama nedeni Gazze’nin altındaki tüneller mi? A Haber ekipleri sıcak bölgeden son gelişmeleri aktardı.
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