Katliam tankları sınırda bekliyor! İsrail medyayı neden engelliyor?

Gazze'de insanlık krizi büyüyor. Katliamcı İsrail Gazze'ye bombalar yağdırıyor, siviller katlediliyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun dünyanın gözünü çevirdiği sıcak bölgeden son dakika gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Hamas'ın Aşkelon'a fırlattığı roketleri ve Gazze sınırındaki yüzlerce tankı A Haber görüntüledi.

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