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Katil Timur Cihantimur'un kaza anındaki küfürlü paylaşım ortaya çıktı!

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Giriş: 15.03.2024 00:09
İstanbul Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin öldüğü, dört kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin soruşturma devam ediyor. Ehliyetsiz araç kullanırken Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra Mısır'a oradan ABD'ye kaçan katil Timur Cihantimur ve canavar annesi Eylem Tok, New York'ta görüntülendi. Katil ve canavarın fotoğrafları çekilirken gülmeleri dikkat çekti. Öte yandan canavar annesi ile kaçan Timur Cihantimur'un kaza anındaki küfürlü paylaşımı ortaya çıktı.
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Katil Cihantimur’un kaza anındaki küfürlü paylaşım!
Katil Cihantimur'un kaza anındaki küfürlü paylaşım!
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