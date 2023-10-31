31 Ekim 2023, Salı
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Katil İsrail'in katliam tankları uydudan görüntülendi
Katil İsrail 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Gazze'deki katliamını ikinci aşamaya geçirdiğini belirten İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. Plant Labs tarafından çekilen görüntüler, İsrail işgalinin boyutunu gözler önüne serdi. The New York Times da İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşeti aktarırken kara saldırısı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de itiraf etti.