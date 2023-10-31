31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Katil İsrail'in katliam tankları uydudan görüntülendi

Katil İsrail'in katliam tankları uydudan görüntülendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.10.2023 13:33
Katil İsrail 7 Ekim Cumartesi gününden itibaren Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Gazze'deki katliamını ikinci aşamaya geçirdiğini belirten İsrail'in katliam tankları uzaydan görüntülendi. Plant Labs tarafından çekilen görüntüler, İsrail işgalinin boyutunu gözler önüne serdi. The New York Times da İsrail'in Gazze'ye uyguladığı vahşeti aktarırken kara saldırısı ile ilgili çarpıcı bir gerçeği de itiraf etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katliam tankları uydudan görüntülendi
Katliam tankları uydudan görüntülendi
Emine Erdoğan müjdeyi duyurdu
Emine Erdoğan müjdeyi duyurdu
Katil İsrail piyadeleri Gazze içlerinde
Katil İsrail piyadeleri Gazze içlerinde
Gazze sınırında tank hareketliliği
Gazze sınırında tank hareketliliği
Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Filistinli ailenin dramı
Filistinli ailenin dramı
Hem katlettiler hem alay ettiler!
Hem katlettiler hem alay ettiler!
Bakan Ersoy’dan önemli açıklamalar
Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
MİT’ten nokta operasyon!
MİT'ten nokta operasyon!
Katil İsrail’den Cenin’e baskın
Katil İsrail'den Cenin'e baskın
BM Dünya Şehirler Günü
BM Dünya Şehirler Günü
Katil İsrail’in Gazze katliamında 25. gün
Katil İsrail'in Gazze katliamında 25. gün
Daha Fazla Video Göster