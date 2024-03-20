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Katil İsrail kana doymadı! Bombalı saldırıda 27 Gazzeli hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 08:46
Son dakika haberi... İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 27 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
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