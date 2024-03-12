Katil Cihantimur’un babasına yurt dışı yasağı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen cinayet gibi kaza sonrası Canavar Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Son dakika gelişmesine göre baba Bülent Cihantumur hakkında da adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim son gelişmeleri aktardı. İşte detaylar…

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