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Kastamonu'da selde zarar gören 54 köprü hizmete açıldı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 14:35
Güncelleme:24.04.2024 14:41
Kastamonu'da son 3 yılda yaşanan sellerin izleri siliniyor. Sel nedeniyle zarar gören 54 köprü hizmete açıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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Selde zarar gören 54 köprü hizmete açıldı
Selde zarar gören 54 köprü hizmete açıldı
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