18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Karpuzda akıllara durgunluk veren pancar hilesi!

Karpuzda akıllara durgunluk veren pancar hilesi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 16:31
Güncelleme:18.05.2022 16:39
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri şüphesiz ki karpuz. Ancak son dönemde kan kırmızı karpuza da hile karıştı. Bazı satıcıların, karpuzun yüzeyini pancarla boyadığı ortaya çıktı.
Karpuzda pancar hilesi!
Karpuzda pancar hilesi!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NATO'ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NTV spikeri Özlem’e son veda
NTV spikeri Özlem'e son veda
Pitbull silah sayıldı! Sahibine hapis cezası
Pitbull silah sayıldı! Sahibine hapis cezası
14 milyon çağrıya cevap
14 milyon çağrıya cevap
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
Muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
Muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
İsveç PKK’ya hangi silahları verdi?
İsveç PKK'ya hangi silahları verdi?
Daha Fazla Video Göster