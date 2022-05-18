18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Karpuzda akıllara durgunluk veren pancar hilesi!
Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri şüphesiz ki karpuz. Ancak son dönemde kan kırmızı karpuza da hile karıştı. Bazı satıcıların, karpuzun yüzeyini pancarla boyadığı ortaya çıktı.