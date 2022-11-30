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Karkamış'ta ders zili yeniden çaldı! Roketli saldırının ardından 1 okul, 1 TIR ve evler hasar görmüştü

A Haber
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Giriş: 30.11.2022 10:25
Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırıların yapıldığı Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 9 gün aranın ardından okullar yeniden açıldı. Roketli saldırının ardından şehit düşen öğretmen Ayşenur Alkan’ın ismi şehit düştüğü okula verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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