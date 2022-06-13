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Karguların yeni teslimatları yapıldı! Kamikaza Karguların sayısı artıyor

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Giriş: 13.06.2022 12:58
Yerli ve milli imkanlarla üretilen kamikaze İHA Karguların sayısı her geçen gün artıyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kargu'nun yeni teslimatlarının TSK'ya gerçekleştirildiğini duyurdu. İsmail Demir ihracat başarından da bahsetti. Peki, Mehmetçiğin gücüne güç katan Kargu'nun özellikleri neler?
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