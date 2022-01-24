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Karayollarında aksama yaşanıyor mu? Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 24.01.2022 12:12
Güncelleme:24.01.2022 12:35
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Karayollarındaki son durum hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul-Ankara yolu ulaşıma açıldı. Her iki yolda ulaşım güvenli şekilde sağlanıyor” ifadelerini kullandı.
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