24 Ocak 2022, Pazartesi
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Karayollarında aksama yaşanıyor mu? Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar
Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Karayollarındaki son durum hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, “İstanbul-Ankara yolu ulaşıma açıldı. Her iki yolda ulaşım güvenli şekilde sağlanıyor” ifadelerini kullandı.