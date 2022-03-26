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Karadeniz'de serseri mayın paniği! Balıkçılar tedirgin: İsmini anmak bile tehlikeli

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.03.2022 13:41
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılar, savaş nedeniyle Ukrayna’nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişe duyuyor. Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, “Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun” dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşanıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada canlı yayında aktardı.
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