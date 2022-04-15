Karadeniz'de 'kırık ok' alarmı! Batan Rus savaş gemisi nükleer savaş başlığı mı taşıyordu?

Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskva'yı vuran ve batıran Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişi sürerken İngiltere'den önemli bir iddia geldi. Batan savaş gemisinin nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceği gündemde. Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi. 186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi. Amerikan uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan süpersonik seyir füzeleri tehlike oluşturuyor mu? Gerginlik nereye varacak? Ukrayna ve Rusya'dan gelen karşılıklı açıklamaların anlamı ne? Rus gemisi nasıl battı? Gemideki Rusları Türkler mi kurtardı? 9 Mayıs’ta ne olacak? Putin Ukrayna'daki stratejisini değiştirdi mi? Hedef Donetsk ve Luhansk mı? Putin Ukrayna'daki stratejisini değiştirdi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

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