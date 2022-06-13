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Karadeniz gazı için dev adım! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta

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Giriş: 13.06.2022 17:29
Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Karadeniz gazı için dev adım!
Karadeniz gazı için dev adım!
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