13 Haziran 2022, Pazartesi
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Karadeniz gazı için dev adım! Başkan Erdoğan Zonguldak'ta
Türkiye tarihinin en büyük keşfi olan Karadeniz'deki 540 milyar metreküp doğal gazın karaya çıkartılması için borular döşeniyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.