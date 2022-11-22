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Kara harekatının kapsamı ne olur?

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 16:52
Kara harekatının kapsamı ne olur? Pençe-Kılıç sonrası Suriye’nin kuzeyine operasyon ne zaman? Mısır'la 9 yıl sonra en üst düzey görüşme, Erdoğan’ın sisi ile görüşmesi normalleşme sürecine nasıl yansır? Bütün bu konuları canlı yayın konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ile detaylandırdık.
Kara harekatının kapsamı ne olur?
Kara harekatının kapsamı ne olur?
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