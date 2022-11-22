Kara harekatının kapsamı ne olur? Pençe-Kılıç sonrası Suriye’nin kuzeyine operasyon ne zaman? Mısır'la 9 yıl sonra en üst düzey görüşme, Erdoğan’ın sisi ile görüşmesi normalleşme sürecine nasıl yansır? Bütün bu konuları canlı yayın konuğumuz Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ile detaylandırdık.