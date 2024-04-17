Kapı üretim farikasında yangın! İstanbul Esenyurt'ta çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul Esenyurt'ta bir farikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş olay yerinden detayları ve son durumu aktardı. İşte detaylar…

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