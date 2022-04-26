26 Nisan 2022, Salı
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Kapalı Alanlarda maske zorunluluğu kalktı
En önemli Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının sona ermesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Bilim Kurulumuz olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmasına gerek olmadığı kararı almıştır. Kapalı alanlarda maske yasağı tamamen kalktı. Sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında uygulama devam edecek." dedi.. Bu gelişmeyi Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık ile değerlendirdik.