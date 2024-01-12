Kan, gözyaşı ve ölüm… Orta Doğu’nun “savaş ve terör” çıkmazı

İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte Orta Doğu'da dengeler değişti. Öyle ki bölgede birbirini takip eden şüpheli olaylar ve operasyonlar dizisi yaşandı art arda. Şimdi akıllardaki soru şu, tüm bu girişimler acaba bölgesel bir savaşın habercisi mi? Detaylar analiz haberimizde...

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