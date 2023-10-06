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Kamışlı’da PKK/YPG vuruluyor

A Haber
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Giriş: 06.10.2023 16:01
Güncelleme:06.10.2023 16:02
Suriye petrolünü satan terör örgütüne operasyon sürüyor. A Haber ekibi PKK/YPG hedeflerinin imha edildiği sıfır noktasında.
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