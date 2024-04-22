Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky helikopter havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, Sikorsky helikopter ile il merkezine sevk edildi. Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

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