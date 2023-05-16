Kadın seçmen “Erdoğan” dedi

Cumhurbaşkanlığı seçiminde her iki kadından biri Başkan Erdoğan'a oy verdi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu'nun sorularını yanıtladı. “Cumhurbaşkanımızın siyaset anlayışında kadınların yeri büyük” ifadelerini kullanan Keşir, "Kadınlar 21 yıldır sorunlarına çözümün adresi olarak AK Parti’yi gördü." dedi.

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