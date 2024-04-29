Meclis’in yeni haftada gündemi yoğun

Yeni haftayla birlikte türkiye büyük millet Meclisi'nde yeni anayasa mesaisi başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni ve sivil bir anayasa için siyasi parti gruplarını ziyaret edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN