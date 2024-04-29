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AK Parti’de değişim başlıyor! İl ve ilçelere neşter vurulacak

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 29.04.2024 09:23
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın bir araya gelecek. Toplantıda 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan değerlendirmelerde gelinen son durum analiz edilecek. Böylece partinin yeni bir yol haritasının belirlemesinde yardımcı olacak.
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