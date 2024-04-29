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Gençlerin İnanç Dindarlık Algısı Forumu! Gençlere Umre ve Kudüs ziyareti hediye edildi

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 29.04.2024 09:24
Ankara'da 13 ilden katılımla Gençlerin İnanç ve Dindarlık Algısı temalı forum gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı programda inanç ve din algısı üzerine konuşuldu. Programın sonunda bazı gençlere Umre ve Kudüs ziyareti hediye edildi.
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