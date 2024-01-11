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Kademeli emeklilik çalışması var mı? A Haber’de yanıtladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2024 11:05
Kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmanın olmadığı belirtildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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