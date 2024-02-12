Kabine toplantısı başladı! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Öğretmen adaylarının gözü Ankara'da | İşte masadaki konular

Yılın ikinci Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılıyor. İç ve dış siyasette öne çıkan konular, toplantıda ele alınacak. On binlerce öğretmen adayının gözü de Beştepe'de olacak. Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor. Öte yandan milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri de masada olacak. Kabine'nin gündeminde yer alan konuları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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