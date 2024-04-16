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Kabine toplanıyor! Gündemde hangi başlıklar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 09:01
1,5 aylık aranın ardından Meclis yoğun mesaisine başlıyor. Genel Kurul'da önemli başlıklar gündemde olacak. Öte yandan seçim sonrası ilk Kabine toplantısı da Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak.
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Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
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