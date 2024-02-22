KAAN’ın keskin gözü TULGAR: Dünyada hiçbir ülkede yok Türk mühendisler yaptı

KAAN’ın keskin gözü olan TULGAR hakkında ki detayları A Haber’de değerlendiren Emekli Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer KAAN’da olan bir dünyada hiçbir uçakta olmayan özelliği anlattı..

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