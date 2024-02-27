KAAN radarlarda görünmeyecek! KAAN’ın bilgisayar sistemi TÜBİTAK imzalı

Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN için birçok kurum bir araya geldi. Bu kurumlardan biri de KAAN'ı görünmez kılacak sistemi geliştiren TÜBİTAK'tı. İşte TÜBİTAK'ın KAAN'a kazandırdığı yetenekler...

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