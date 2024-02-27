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KAAN radarlarda görünmeyecek! KAAN’ın bilgisayar sistemi TÜBİTAK imzalı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 13:14
Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu gerçekleştiren milli muharip uçak KAAN için birçok kurum bir araya geldi. Bu kurumlardan biri de KAAN'ı görünmez kılacak sistemi geliştiren TÜBİTAK'tı. İşte TÜBİTAK'ın KAAN'a kazandırdığı yetenekler...
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KAAN radarlarda görünmeyecek!
KAAN radarlarda görünmeyecek!
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