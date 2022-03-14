Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Türkiye’ye geliyor

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi de Rusya - Ukrayna kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Hafta sonu gelmesi beklenen Hayashi, üst düzey hükümet yetkilileri ile bir araya gelecek.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi Türkiye'ye geliyor. Gündem Rusya Ukrayna savaşı. Türkiye ise böyle bir dönemde diplomasi konusunda dünyaya ders verir hale geldi.

TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Rusya ve Ukrayna arasında denge politikası uygulayan Türkiye, barış için yoğun bir mekik diplomasisi yürütüyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hem telefonla hem de yüz yüze önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Türkiye'nin barış için yürüttüğü diplomasi atağı tüm dünyada takdirle karşılandı.

Türkiye'nin Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle son konuğu da belli oldu. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Rusya - Ukrayna krizini görüşmek üzere hafta sonu Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek.

Japon Bakan, görüşmelerinde Türkiye'deki muhataplarına Tokyo'nun Ukrayna'da ateşkesi sağlamak için müzakerelerde rol almaya hazır olduğunu ifade edecek.

Bakan Hayashi'nin BAE'de de enerji arzında istikrarın nasıl sağlanacağı konusunda kilit isimlerle fikir alışverişinde bulunması bekleniyıor.