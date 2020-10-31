İzmir’de Doğanlar Apartmanı’ında bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı kurtarma çalışmaları başladı

Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi Doğanlar Apartmanı’nın olduğu enkazda kritik bir süreç yaşanıyor. Enkazda anne Seher Perinçek ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren iletişim kuruldu. Onların enkazdan sağ salim çıkarılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgede bulunan A Haber ekiplerinden Emirhan Ergen gelişmeleri aktardı. Birinin yaşı 4 ikisi ikiz 10 yaşında ve diğeri 6 yaşında olan 4 kardeş ve annenin kurtarılması için mücadele ediliyor. Enkazlar çok dikkat şekilde kaldırılıyor. Enkazda yaşam boşluğu oluşturularak ailenin çıkarılması bekleniyor. Tüm Türkiye’nin kalbi burada ve bu enkazdan gelecek güzel haberde.

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 25 ÖLÜ, 804 YARALI

EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 25 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.





DEPREMDE BİR AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'de şiddetli depremin ardından enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi Dila Yüksel ve iki kardeşin annelerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel'in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, "Sevgili dostlar İzmir'de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz'ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun" diyerek acı haberi duyurdu.