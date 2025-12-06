06 Aralık 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kimler bu kirli çarkın neresinde? Yeşil sahalarda bahis-şike operasyonu
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 06.12.2025 00:28
Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı, gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Profesyonel futbolculardan üst klasman hakemlere, kulüp yöneticilerinden alt liglere kadar uzanan geniş çaplı skandal, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 2. dalga operasyonuyla daha da büyüdü. A Haber’e konuk olan Hukukçu Av. Hadi Dündar, kimlerin neyle suçlandığını ve yeşil sahalardaki bahis operasyonunun tüm detaylarını değerlendirdi.