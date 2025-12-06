Kimler bu kirli çarkın neresinde? Yeşil sahalarda bahis-şike operasyonu

06 Aralık 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.12.2025 00:28
Türk futbolunda patlak veren bahis skandalı, gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. Profesyonel futbolculardan üst klasman hakemlere, kulüp yöneticilerinden alt liglere kadar uzanan geniş çaplı skandal, bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan 2. dalga operasyonuyla daha da büyüdü. A Haber’e konuk olan Hukukçu Av. Hadi Dündar, kimlerin neyle suçlandığını ve yeşil sahalardaki bahis operasyonunun tüm detaylarını değerlendirdi.
