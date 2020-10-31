İzmir’de enkaz altındaki anne ve 4 çocuk için zaman karşı yarış! Çalışmalar sürüyor

Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Bölgeden gelen son dakika bilgisine göre enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı. Ekipler anne ve 4 çocuğuna ulaşmak için bir koridor oluşturmaya çalıştıkları esnada evin salonunda bulunan bir koltuğu halatlarla enkaz altından çekti. Ardından annenin sesini duymak için sessizlik istendi. Umut dolu dakikalar devam ediyor...