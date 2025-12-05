Muhaliflere ihraç kapıda! Özel’den susturun talimatı

05 Aralık 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 12:07
CHP'de "yolsuzluktan arınma" çağrıları sonrası Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi eleştirilere karşı disiplin ve ihraç süreçlerini gündeme getirdiği konuşuluyor. İçerideki bölünme, İBB iddianamesinin ardından iyice ayyuka çıkarken İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun telefonu incelendi. Bazı iddialar var ki gerçekten akıl alır gibi değil. Ve Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturması. Tutuklanan eski Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter'in savunması ortaya çıktı, "Parayı dalgınlıkla aldım." dedi.
