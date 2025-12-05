05 Aralık 2025, Cuma

Konya'daki öğrencilerden gülümseten anlar! "Türkiye'nin gücünü göreceksiniz adamım"
Giriş: 05.12.2025 17:57
Konya’nın Karatay ilçesinde belediye tarafından düzenlenen tarih temalı tiyatro etkinliği, ilginç anlara sahne oldu. Gösteri için okula İngiliz askeri kostümüyle gelen bir tiyatro oyuncusu, okul girişinde bekleyen çocukların adeta “kale savunması” ile karşılaştı. Oyuncuyu gerçek asker sanan öğrenciler, kapının önünde durarak içeri girmesine izin vermedi. Miniklerin kararlı tavırları ise hem gülümsetti hem de söyledikleri sözlerle izleyenleri duygulandırıp gururlandırdı.
