06 Aralık 2025, Cumartesi

Büyük savaş öncesi son zirveler mi? A Haber'de çarpıcı yorum

Büyük savaş öncesi son zirveler mi? A Haber'de çarpıcı yorum

Giriş: 06.12.2025 00:35
Avrupa’nın ABD’ye tepki olarak Çin’e yakınlaştığı, Hindistan’ın Rusya ile akabinde Amerika’nın ise Suudi Arabistan ile yakınlaşması dünyada yeni bir politik yol mu çiziliyor? sorusunu da beraberinde getirdi. Hindistan’ın attığı videolu gönderme adımı özellikle dikkat çekerken içeriğinde Hindistan Başbakanı Modi ve Putin’in birlikte “Bu dostluğu bozmayacağız” şarkısı gündeme bomba gibi düştü. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise önemli açıklamalarda bulundu.
