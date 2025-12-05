05 Aralık 2025, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Yürütülen cadı avlarını unutamayız
Giriş: 05.12.2025 16:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pullman Hotel’deki Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde geçmişte kadınlara yönelik baskı ve yasakları hatırlatarak, “Yürütülen cadı avlarını unutamayız. Meclise başörtüsüyle girdi diye linç edilen kadınları, üniversitelerdeki baskıları, ‘411 el kaosa kalktı’ manşetinin karanlığını asla unutmayacağız” dedi. Başkan Erdoğan, özgürlük karşıtı zihniyetin bugün farklı alanlarda varlığını sürdürdüğünü vurgulayarak, mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.
