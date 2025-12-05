İran son 60 yılın en kurak dönemini yaşıyor

İran’da kuraklık artık felaket boyutuna ulaştı. Yağış beklentisi de çare olmadı. Emir Kebir Barajı’nda kritik seviyeye düşen su rezervlerinin sadece birkaç hafta yeteceği belirtiliyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, baraja giderek kuraklığın bıraktığı izleri yerinde görüntüledi. Özel haberimizi ekranlara getiriyoruz.

