İran son 60 yılın en kurak dönemini yaşıyor

05 Aralık 2025, Cuma

Giriş: 05.12.2025 20:54
İran’da kuraklık artık felaket boyutuna ulaştı. Yağış beklentisi de çare olmadı. Emir Kebir Barajı’nda kritik seviyeye düşen su rezervlerinin sadece birkaç hafta yeteceği belirtiliyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, baraja giderek kuraklığın bıraktığı izleri yerinde görüntüledi. Özel haberimizi ekranlara getiriyoruz.
