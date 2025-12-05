05 Aralık 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İran son 60 yılın en kurak dönemini yaşıyor
Bir sonraki videoyu oynat
Giriş: 05.12.2025 20:54
İran’da kuraklık artık felaket boyutuna ulaştı. Yağış beklentisi de çare olmadı. Emir Kebir Barajı’nda kritik seviyeye düşen su rezervlerinin sadece birkaç hafta yeteceği belirtiliyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, baraja giderek kuraklığın bıraktığı izleri yerinde görüntüledi. Özel haberimizi ekranlara getiriyoruz.