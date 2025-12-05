Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kartalın bir başı hakan ise bir başı hatundur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde konuştu. Tarih boyunca kadınların millet yaşamındaki müstesna yerine dikkat çeken Erdoğan, “Uygur yazıtlarında ‘ana’ kelimesi hep ‘baba’nın önünde gelir. Çift başlı kartalın bir başı erkekse diğeri kadındır” dedi. Hayme Ana’dan Nilüfer Hatun’a kadar birçok kadın öncüyü rahmetle andı.

