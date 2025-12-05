05 Aralık 2025, Cuma

Başkan Erdoğan’dan muhalefete 28 Şubat tepkisi: Başörtü yasağını savunan CHP’yi unutmuyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 16:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pullman Hotel'de düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'nde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Şimdi ben buradan soruyorum, Meclise başörtüsüyle girdi diye adeta linç edilen kadınları hangimiz nasıl unutabilir? Başörtü yasağını savunan CHP'yi unutmuyoruz." dedi.
