Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Kadın haklarında altın yılları biz yaşatıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pullman Hotel’de düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi’nde konuştu. Erdoğan, “Kadınlar seçme-seçilme hakkını 91 yıl önce elde etti ancak bu hakkı özgürce kullanmaları uzun ve sancılı bir mücadeleyi gerektirdi. Türkiye, kadın hakları konusunda altın yıllarını bizim dönemimizde yaşıyor. Hanım kardeşlerimizin sosyal hayat, kamu, ticaret ve siyasette hak ettikleri yere gelmesi için yoğun bir gayret içindeyiz” ifadelerini kullandı.

