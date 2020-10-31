A Haber spikeri Cansın Helvacı “Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı” haberini sunarken duygulandı

Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Ekipler anne ve 4 çocuğuna ulaşmak için bir koridor oluşturmaya çalıştıkları esnada evin salonunda bulunan bir koltuğu halatlarla enkaz altından çekti. A Haber spikeri Cansın Helvacı “Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı” haberini sunarken duygu dolu anlar yaşadı. Yayına katılan A Haber muhabiri Emirhan Ergen’de anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Tüm gözler onların enkazdan çıkarılacağı ana çevrildi. Bu gelişmelerden dakikalar sonra beklenen müjde geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilki 6 yaşındaki Umut alkışlarla sağ olarak kurtarıldı. Umut'un enkazdan yaklaşık 23 saat sonra çıkarılması enkaz altında yakınlarını bekleyenlere de umut olurken çalışmalar neticesinde anne ve 2 çocuğu enkazdan çıkarıldı. 1 çocuğun ise enkazdan kurtarılma çalışmaları devam ediyor.