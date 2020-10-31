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A Haber spikeri Cansın Helvacı “Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı” haberini sunarken duygulandı

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Giriş: 31.10.2020 13:17
Güncelleme:31.10.2020 14:03
Bayraklı, Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma ekipleri çalışıyor. Ekipler anne ve 4 çocuğuna ulaşmak için bir koridor oluşturmaya çalıştıkları esnada evin salonunda bulunan bir koltuğu halatlarla enkaz altından çekti. A Haber spikeri Cansın Helvacı “Anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı” haberini sunarken duygu dolu anlar yaşadı. Yayına katılan A Haber muhabiri Emirhan Ergen’de anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Tüm gözler onların enkazdan çıkarılacağı ana çevrildi. Bu gelişmelerden dakikalar sonra beklenen müjde geldi. Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 4 çocuğundan ilki 6 yaşındaki Umut alkışlarla sağ olarak kurtarıldı. Umut'un enkazdan yaklaşık 23 saat sonra çıkarılması enkaz altında yakınlarını bekleyenlere de umut olurken çalışmalar neticesinde anne ve 2 çocuğu enkazdan çıkarıldı. 1 çocuğun ise enkazdan kurtarılma çalışmaları devam ediyor.
İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda bir anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı kurtarma çalışmaları başladı İZMİR'DE DOĞANLAR APARTMANI'NDA BİR ANNE VE 4 ÇOCUĞUNA ULAŞILDI KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Son dakika: İzmir’de Doğanlar Apartmanı’nda mucize kurtuluş! Bir anne ve 3 çocuğu enkazdan çıkarıldı SON DAKİKA: İZMİR'DE DOĞANLAR APARTMANI'NDA MUCİZE KURTULUŞ! BİR ANNE VE 3 ÇOCUĞU ENKAZDAN ÇIKARILDI

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