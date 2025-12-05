Rusya Whatsapp’ı yasaklamaya hazırlanıyor

05 Aralık 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 17:56
Rusya’da Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan yasaklar listesine şimdi de yeni bir uygulama eklenmek üzere. Daha önce X, Instagram, Facebook ve YouTube gibi birçok sosyal medya platformunu yasaklayan Rusya, bu kez de mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı yasaklamaya hazırlanıyor. A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, kararın halktaki karşılığını öğrenmek için Moskova sokaklarına çıktı ve Rus vatandaşlarına mikrofon uzattı. İşte o özel haberimiz...
