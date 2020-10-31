Son dakika: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

İzmir'de dün 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu sabah da 5.0 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. EMSC depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

DEPREM İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 24 ÖLÜ, 804 YARALI

EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 24 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

SON DEPREMLER (31 EKİM 2020)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.10.31 08:31:30 37.8377 26.8097 7.1 -.- 4.9 5.0 EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 08:22:16 37.8233 26.8027 9.6 -.- 3.8 3.7 EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 08:15:30 37.9397 26.9888 25.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 08:12:12 37.9273 26.9010 23.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 08:02:56 37.8763 26.7218 6.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 07:59:46 37.8380 26.4248 19.3 -.- 3.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.10.31 07:51:23 37.8192 27.0203 9.7 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:45:11 37.8895 26.9508 5.0 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:36:35 37.8748 26.8712 14.4 -.- 3.2 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:36:00 37.8970 26.8630 10.0 -.- 3.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:34:18 37.8845 26.9417 9.6 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:32:34 37.8730 26.9427 4.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:28:15 37.7963 26.9018 11.5 -.- 3.7 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:27:02 37.8593 27.0422 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:25:18 37.8897 26.6413 7.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 07:24:49 37.9133 26.9610 11.1 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:23:07 37.8242 26.8718 3.0 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:21:50 37.8567 26.9742 20.2 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:18:45 37.9127 26.5600 23.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 07:17:49 37.7728 26.9910 5.3 -.- 2.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:16:56 37.8645 26.4248 5.0 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.10.31 07:13:37 37.8813 26.4632 5.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 07:12:55 37.8638 26.4563 3.2 -.- 3.9 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.10.31 07:10:29 37.9098 26.6370 5.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 07:08:44 37.7860 26.8620 7.5 -.- 2.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:02:45 37.8497 26.9238 1.8 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 07:01:43 37.8637 26.9900 1.1 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 06:59:45 37.8927 26.9042 15.2 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 06:59:14 37.9315 26.6695 10.8 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 06:58:17 37.7955 26.8580 14.7 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 06:54:26 37.7568 26.7370 8.7 -.- 2.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.10.31 06:52:18 38.2380 27.4420 10.8 -.- 2.7 -.- KORUCUK-TORBALI (IZMIR) İlksel

2020.10.31 06:47:38 37.9313 26.6632 9.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 06:40:11 37.8528 26.7763 6.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.10.31 06:34:43 38.0500 27.2412 12.0 -.- 2.1 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel