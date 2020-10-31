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İzmir beşik gibi sallanıyor bir deprem daha oldu! A Haber tsunaminin olduğu noktada

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Giriş: 31.10.2020 09:20
Güncelleme:31.10.2020 09:21
AFAD, Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. A Haber ekiplerinden Nejat Kırbulut depremin olduğu noktadan son bilgileri aktardı ve dün yaşanan tsunami sonrası geriye kalanları aktardı. Deniz sularının çekildiği ve küçük bir adacık olduğunu belirten A Haber muhabiri Kırbulut canlı yayında o noktaya giderek yaşananları ekranlara taşıdı. İşte son gelişmeler...

EGE DENİZİ'NDE 6.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM: İZMİR'DE YIKIMA NEDEN OLDU; 24 ÖLÜ, 804 YARALI

EGE Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, büyük paniğe neden oldu. Deprem İzmir'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. Yıkılan binanın enkazı altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları yapmak üzere bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD, 24 kişinin hayatını kaybettiğini 804 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İzmirde binalar neden yıkıldı? 6,6lık deprem çarpıcı gerçeği ortaya çıkardı İZMİR'DE BİNALAR NEDEN YIKILDI? 6,6'LIK DEPREM ÇARPICI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
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