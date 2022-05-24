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İzmir merkezli 26 ildeki FETÖ operasyonunda 134 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 24.05.2022 14:24
Ankara ve İzmir merkezli iki ilde FETÖ soruşturması kapsamında 134 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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