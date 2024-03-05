İYİ Parti’den Mansur Yavaş’a salvolar…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Akşener dün de Ankara Çankaya'daydı. Akşener'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım da eşlik etti. Yıldırım rakibi Mansur Yavaş'a dikkat çeken eleştirilerle yüklendi. İYİ Parti'nin ittifak kapısını kapatmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in rotayı İYİ Parti seçmenine çevirmesine ise Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan tepki geldi.

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