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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan A Haber’de!  İYİ Parti’den neden ayrıldı? AK Parti’ye geçmesinde ne etkili oldu?

A Haber
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Giriş: 28.11.2022 14:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın milli birlik çağrısı İYİ Parti'de çözülmeyi başlattı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye gecen isimlerden. Peki İYİ Parti'den neden ayrıldı? Süreç nasıl başladı? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Özcan, "O samimiyeti gördük."  ifadelerini kullanarak süreci anlattı.
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