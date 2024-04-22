İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor

İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz da, Genel Başkan Meral Akşener'e çeşitli eleştirilerde bulunarak İYİ Parti'den istifa etti.

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