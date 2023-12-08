İttifak yasağı! İYİ Parti CHP olmak üzere tüm partilerle ittifak kapılarını kapattı

İYİ Parti genel merkezi, teşkilatlara "ittifak yasağı" genelgesi gönderdi. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun imzasını taşıyan genelgede, "Bazı partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme isteği olacağı açık. Bu tekliflerin net bir şekilde reddedilmesi önem taşımaktadır" denildi. İşte haberin detayları…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN