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İttifak yasağı! İYİ Parti CHP olmak üzere tüm partilerle ittifak kapılarını kapattı

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 14:44
İYİ Parti genel merkezi, teşkilatlara "ittifak yasağı" genelgesi gönderdi. Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun imzasını taşıyan genelgede, "Bazı partilerin il ve ilçe başkanlıklarından seçim ittifakı konusunda görüşme isteği olacağı açık. Bu tekliflerin net bir şekilde reddedilmesi önem taşımaktadır" denildi. İşte haberin detayları…
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